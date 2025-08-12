Aryna Sabalenka nie wytrzymała! Zrobiła to tuż po meczu w Cincinnati

Karolina PotrykusTenis

Upały w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych bardzo dają się we znaki tenisistkom i tenisistom rywalizującym na turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Upust swoim emocjom po zakończonym meczu z Emmą Raducanu dała Aryna Sabalenka.

fot. AFP/Instagram
Aryna Sabalenka schłodziła się w wannie.

Sabalenka wygrała z Emmą Raducanu 7:6 (7-3), 4:6, 7:6 (7-5) w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Mecz trwał trzy godziny i 10 minut. Jeszcze większego trudu zawodniczkom dostarczał okropny upał towarzyszący zawodniczkom - tego dnia odnotowano temperaturę rzędu 32 stopni Celsjusza. 

 

Po zakończeniu tego wyczerpującego starcia 27-latka z Mińska postawiła na porządną regenerację. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie... z wanny! Jak się okazuje, Białorusinka wykąpała się w lodowatej wodzie.

 

"3-godzinny mecz w temperaturze 32°C. Natychmiastowa kąpiel lodowa. Mogłabym tam zostać przez godzinę" - napisała liderka rankingu WTA w X (dawny Twitter). 

 

 

Nie tylko Sabalence i Raducanu pogoda utrudniła życie. Do przykrej sytuacji doszło podczas meczu Felix Auger-Aliassime - Arthur Rinderknech w ramach turnieju w Cincinnati. W drugim secie Francuz nie wytrzymał upału panującego w na korcie i, słaniając się na nogach, położył się w cieniu, nakrywszy twarz ręcznikiem. Niedługo później poddał mecz.

 

Rywalizacja w Cincinnati potrwa do 18 sierpnia.

