ATP Cincinnati: Alexander Zverev - Brandon Nakashima. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Alexander Zverev zagra z Brandonem Nakashimą w pierwszej rundzie turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Dajana Jastremska na Polsatsport.pl.

Zverev niespodziewanie pożegnał się z tegorocznym Wimbledonem już w pierwszej rundzie. Po blisko pięciogodzinnym boju musiał uznać wyższość Arthura Rinderknecha. Podczas turnieju w Montrealu doszedł do półfinału. Lepszy okazał się wówczas Karen Chaczanow.

 

Nakashima zakończył Wimbledon na 1/16 finału. Po pięciu godzinach gry odpadł z Lorenzo Sonego. 

 

Obaj tenisiści spotkali się na korcie czterokrotnie. Za każdym razem wygrywał Zverev.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Brandon Nakashima na Polsatsport.pl. 
 
 

AK, Polsat Sport
