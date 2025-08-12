Zverev niespodziewanie pożegnał się z tegorocznym Wimbledonem już w pierwszej rundzie. Po blisko pięciogodzinnym boju musiał uznać wyższość Arthura Rinderknecha. Podczas turnieju w Montrealu doszedł do półfinału. Lepszy okazał się wówczas Karen Chaczanow.

Nakashima zakończył Wimbledon na 1/16 finału. Po pięciu godzinach gry odpadł z Lorenzo Sonego.

Obaj tenisiści spotkali się na korcie czterokrotnie. Za każdym razem wygrywał Zverev.

AK, Polsat Sport