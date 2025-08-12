ATP Cincinnati: Alexander Zverev - Brandon Nakashima. Relacja live i wynik na żywo
Alexander Zverev zagra z Brandonem Nakashimą w pierwszej rundzie turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Dajana Jastremska na Polsatsport.pl.
Zverev niespodziewanie pożegnał się z tegorocznym Wimbledonem już w pierwszej rundzie. Po blisko pięciogodzinnym boju musiał uznać wyższość Arthura Rinderknecha. Podczas turnieju w Montrealu doszedł do półfinału. Lepszy okazał się wówczas Karen Chaczanow.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek
Nakashima zakończył Wimbledon na 1/16 finału. Po pięciu godzinach gry odpadł z Lorenzo Sonego.
Obaj tenisiści spotkali się na korcie czterokrotnie. Za każdym razem wygrywał Zverev.
Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Brandon Nakashima na Polsatsport.pl.