Alcaraz po Wimbledonie nie rozegrał ani jednego spotkania. W finale tego prestiżowego turnieju Hiszpan musiał uznać wyższość Jannika Sinnera, przegrywając 1:3. W pierwszym meczu rywalizacji w Cincinnati Alcaraz pokonał w trzech setach Damira Dzumhura.

Medjedovic pożegnał się z Wimbledonem już w pierwszej rundzie. Z powodu urazu musiał poddać w rywalizacji z Sebastianem Ofnerem.

Obaj tenisiści nie rozegrali między sobą żadnego oficjalnego meczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Hamad Medjedovic na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport