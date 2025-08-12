ATP Cincinnati: Carlos Alcaraz - Hamad Medjedovic. Relacja live i wynik na żywo

Carlos Alcaraz zmierzy się z Hamadem Medjedoviciem w ramach 1/16 finału turnieju w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Hamad Medjedovic na Polsatsport.pl.

Alcaraz po Wimbledonie nie rozegrał ani jednego spotkania. W finale tego prestiżowego turnieju Hiszpan musiał uznać wyższość Jannika Sinnera, przegrywając 1:3. W pierwszym meczu rywalizacji w Cincinnati Alcaraz pokonał w trzech setach Damira Dzumhura.

 

Medjedovic pożegnał się z Wimbledonem już w pierwszej rundzie. Z powodu urazu musiał poddać w rywalizacji z Sebastianem Ofnerem.

 

Obaj tenisiści nie rozegrali między sobą żadnego oficjalnego meczu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Hamad Medjedovic na Polsatsport.pl. 

