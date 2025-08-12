Ciekawy transfer w Ekstraklasie. Widzew ma nowego piłkarza

W lidze belgijskiej 23-latek występował od 2021 roku, a w barwach ekipy z Charleroi we wszystkich rozgrywkach odnotował 126 meczów, w których uzyskał trzy gole i miał trzy asysty.

W ojczyźnie grający zazwyczaj na pozycji środkowego obrońcy Andreou reprezentował barwy Olympiakosu Nikozja. Występował w juniorskich reprezentacjach Cypru, a w drużynie narodowej zadebiutował 27 marca 2021 w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Chorwacją (0:1). Ostatni jak dotychczas mecz zaliczył w listopadzie ubiegłego roku.

„Stelios Andreou to zawodnik charakteryzujący się doskonałym przewidywaniem i czytaniem gry w obronie. Imponuje liczbą przechwytów i szybkością podejmowanych decyzji, a także wykazuje dużą skłonność do pressowania. W fazie ataku jest bardzo zdyscyplinowany taktycznie. Doskonale radzi sobie też w akcjach dwójkowych. To piłkarz posiadający cechy przywódcze, który jest bardzo zaangażowany w pracę zarówno na treningach, jak i w meczach. Jest ambitny i przyzwyczajony do gry pod presją” - scharakteryzował nowego widzewiaka dyrektor sportowy klubu, Mindaugas Nikolicius.

„Jego transfer do Widzewa może być dowodem na to, że chcemy ściągać świetnych jakościowo zawodników. Liczę, że będzie jednym z filarów drużyny, który wniesie energię i stabilność w linii obrony” - dodał Litwin, cytowany w klubowym komunikacie.

Piłkarz przyznał, że jest bardzo podekscytowany tym, że dołączył do Widzewa i jest wdzięczny za tę szansę.

„Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Zapewniam, że oddam sto procent dla kibiców i tego herbu” - zaznaczył Andreou.

Widzew po czterech kolejkach ekstraklasy z dorobkiem siedmiu punktów jest czwarty w tabeli. W piątek zagra na wyjeździe z szóstą Cracovią

PAP