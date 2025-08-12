Czołowa siatkarka reprezentacji Polski nie zagra na MŚ! "To moja decyzja"

Weronika Centka-Tietianiec poinformowała, że nie weźmie udziału w zbliżających się mistrzostwach świata w Tajlandii. Siatkarka zmaga się z kontuzją kciuka.

Polskie siatkarki znakomicie spisały się w zakończonej niedawno Lidze Narodów. Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego wywalczyły w Łodzi brązowe medale, w ostatnim meczu pokonując Japonię 3:1. 

 

Teraz Polki są już na ostatniej prostej przed mistrzostwami świata. W ramach przygotowań 8 sierpnia w Sosnowcu rozegrały sparing z reprezentacją Ukrainy, który wygrały 3:1. 

 

Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy Weronika Centka-Tietianiec w rozmowie z kanałem Siatkarskie Ligi poinformowała, że nie weźmie udziału w czempionacie. Zawodniczka chce skupić się na wyleczeniu kontuzji. 

 

- To moja decyzja, że kończę, bo po prostu ten kciuk, to jest za dużo w tym momencie, szczególnie bólowo. Dla mnie sezon kadrowy się skończył, to była moja decyzja, bo nie widziałam dalej sensu bawienia się z tym palcem, dawania sobie szans. Niestety doszliśmy do takiego momentu, że nie mogłam odbijać palcami - powiedziała środkowa. 

 

Mistrzostwa świata w Tajlandii odbędą się w dniach 22 sierpnia - 7 września. 

