Czołowa siatkarka reprezentacji Polski nie zagra na MŚ! "To moja decyzja"

Polskie siatkarki znakomicie spisały się w zakończonej niedawno Lidze Narodów. Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego wywalczyły w Łodzi brązowe medale, w ostatnim meczu pokonując Japonię 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Na to pytanie Lavarini nie chciał odpowiedzieć. "Szacunek wymaga"

Teraz Polki są już na ostatniej prostej przed mistrzostwami świata. W ramach przygotowań 8 sierpnia w Sosnowcu rozegrały sparing z reprezentacją Ukrainy, który wygrały 3:1.

Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy Weronika Centka-Tietianiec w rozmowie z kanałem Siatkarskie Ligi poinformowała, że nie weźmie udziału w czempionacie. Zawodniczka chce skupić się na wyleczeniu kontuzji.

- To moja decyzja, że kończę, bo po prostu ten kciuk, to jest za dużo w tym momencie, szczególnie bólowo. Dla mnie sezon kadrowy się skończył, to była moja decyzja, bo nie widziałam dalej sensu bawienia się z tym palcem, dawania sobie szans. Niestety doszliśmy do takiego momentu, że nie mogłam odbijać palcami - powiedziała środkowa.

Mistrzostwa świata w Tajlandii odbędą się w dniach 22 sierpnia - 7 września.