Dramat w debiucie. Polski piłkarz poważnie kontuzjowany

28-letni obrońca, który na sezon 2025/26 został wypożyczony do beniaminka ligi tureckiej z włoskiego Cagliari, urazu nabawił się w 21. minucie gry i musiał opuścić boisko. Jak poinformował klub z Izmitu we wtorek, Polak przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało „całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie”.

Wieteska w przeszłości grał m.in. w Legii Warszawa, Górniku Zabrze, francuskim Clermont Foot, skąd w sierpniu 2023 trafił do Cagliari. Ostatnią wiosnę spędził na wypożyczeniu do PAOK Saloniki.

W reprezentacji Polski rozegrał sześć spotkań, ostatnio w marcu w eliminacjach mistrzostw świata z Maltą (2:0).

Wszystko wskazuje na to, że zawodnikiem tureckiego klubu zostanie wkrótce Karol Linetty, który latem - po wygaśnięciu umowy - odszedł z Torino FC. 30-letni pomocnik doszedł do porozumienia z Kocaelisporem ws. kontraktu indywidualnego, który podpisze po przejściu testów medycznych

PAP