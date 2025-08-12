Dramat w debiucie. Polski piłkarz poważnie kontuzjowany

Piłka nożna

Piłkarz reprezentacji Polski Mateusz Wieteska, od tego sezonu występujący w tureckim Kocaelisporze, w poniedziałkowym meczu ligowym z Trabzonsporem (0:1) doznał zerwania więzadła krzyżowego w prawym kolanie i czeka go długa przerwa w grze.

Dramat w debiucie. Polski piłkarz poważnie kontuzjowany
fot. Cyfrasport

28-letni obrońca, który na sezon 2025/26 został wypożyczony do beniaminka ligi tureckiej z włoskiego Cagliari, urazu nabawił się w 21. minucie gry i musiał opuścić boisko. Jak poinformował klub z Izmitu we wtorek, Polak przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało „całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie”.

 

Wieteska w przeszłości grał m.in. w Legii Warszawa, Górniku Zabrze, francuskim Clermont Foot, skąd w sierpniu 2023 trafił do Cagliari. Ostatnią wiosnę spędził na wypożyczeniu do PAOK Saloniki.

 

W reprezentacji Polski rozegrał sześć spotkań, ostatnio w marcu w eliminacjach mistrzostw świata z Maltą (2:0).

 

Wszystko wskazuje na to, że zawodnikiem tureckiego klubu zostanie wkrótce Karol Linetty, który latem - po wygaśnięciu umowy - odszedł z Torino FC. 30-letni pomocnik doszedł do porozumienia z Kocaelisporem ws. kontraktu indywidualnego, który podpisze po przejściu testów medycznych

PAP
