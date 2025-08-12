Duplantis zachwycił w Budapeszcie! Startowali również Polacy

25-letni „Mondo” Duplantis po raz 13. pobił rekord świata, trzeci w 2025 roku po Clermont-Ferrand (6,27 m) w lutym i Sztokholmie (6,28 m) 15 czerwca.

We wtorek podczas mityngu World Athletics Continental Tour Gold w stolicy Węgier pokonał poprzeczkę na wysokości 6,29 m w drugiej próbie.

Już w najbliższy weekend Szwed będzie gwiazdą mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej będzie miał okazję przekroczyć kolejną barierę – 6,30. Drugie miejsce w stolicy Węgier zajął wynikiem 6,02 trenowany przez Marcina Szczepańskiego Grek Emmanouil Karalis.

Reprezentant gospodarzy Bence Halasz wygrał dobrze obsadzony konkurs młociarzy. Wygrał wynikiem 83,18, który jest jego rekordem życiowym, ale przede wszystkim najlepszym w tym roku rezultatem na świecie. Szóste miejsce wynikiem 77,00 zajął Paweł Fajdek.

Ósmy w biegu na 800 m był Patryk Sieradzki, ale wynik 1.44,16 daje mu przepustkę na wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio. Ten rezultat od wtorku jest także nową „życiówką” Sieradzkiego. Wynik plasuje 26-latka na piątym miejscu w polskich tabelach historycznych za Pawłem Czapiewskim, Adamem Kszczotem, Marcinem Lewandowskim i Patrykiem Dobkiem. Najszybszy w Budapeszcie w biegu na dwa okrążenia był Kenijczyk Laban Chepkwony - 1.42,96.

Jamajczyk Bryan Levell wygrał bieg na 200 m – 19,69. Holenderka Femke Bol zwyciężyła w rywalizacji płotkarek na 400 m czasem 52,24. Najszybsza w sprincie płotkarskim na 100 m była jej rodaczka Nadine Visser – 12,43, a na płaskim dystansie 400 m kolejna reprezentantka „Pomarańczowych” Lieke Klaver – 50,11.

Mityng w Budapeszcie zaliczany był do cyklu World Athletics Continental Tour Gold, czyli zawodów o jedną klasę niższych niż prestiżowa Diamentowa Liga.

PAP