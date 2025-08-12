Serbskie media nie mają złudzeń. "Lech potrzebuje więcej niż cudu"

Crvena Zvezda jest o krok od awansu do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a Lech Poznań potrzebuje do tego więcej niż cudu - ocenił dziennik „Novosti”. Serbskie media zwracają uwagę na kontuzje w obu ekipach, które - w ich ocenie - nie wpływają na zdecydowaną przewagę piłkarzy z Belgradu.

Piłkarze Lecha Poznań zagrają we wtorek na Stadionie Rajko Mitica, popularnej „Marakanie”, z Crveną Zvezdą, która wygrała pierwsze spotkanie w Poznaniu 3:1. W przypadku awansu do ostatniej rundy kwalifikacji lechici zmierzą się z lepszym z pary Pafos FC - Dynamo Kijów. Pierwsze spotkanie w Lublinie, gdzie ukraiński zespół wystąpił jako gospodarz, wygrał mistrz Cypru 1:0.

Natomiast w razie niepowodzenia z Crveną Zvezdą poznański zespół „spadnie” do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy - tam czeka już belgijski KRC Genk.

„Serbski mistrz będzie bronić we wtorek dwubramkowej przewagi przed pełnymi trybunami swojego stadionu” - napisały „Novosti”. „Letnie transfery Crvenej Zvezdy wyraźnie pokazują, że klub nie zadowala się już dominacją w krajowej piłce. W zeszłym sezonie wywalczył piąty z rzędu podwójny tytuł, ale na arenie międzynarodowej spisywał się słabo i to właśnie chcą teraz poprawić” - zauważył dziennik.

„Najbardziej znanym nazwiskiem jest bez wątpienia Marko Arnautovic, który podpisał dwuletni kontrakt z serbskim gigantem, a wśród wielu innych graczy wyróżnia się Milosz Veljkovic, wieloletni zawodnik kadry, który często prowadził defensywę Serbów w najważniejszych rozgrywkach, obok Milenkovica i Pavlovica” - przypomniano.

„Novosti” podkreśliły, że zawodnicy ci potrzebują czasu, by złapać rytm i zgrać się z resztą drużyny. „Jakość Zvezdy sprawia, że jest we wtorek zdecydowanym faworytem i byłoby wielką niespodzianką, gdyby to Lech świętował w Belgradzie” - dodano.

Także telewizja RTS oceniła przed meczem, że „to Zvezda ma zdecydowanie większe szanse na awans do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów”. „Pokazali, że są lepszym rywalem i będą mieli kolejną okazję, aby to potwierdzić przed pełnymi trybunami swojego stadionu. Zważywszy na dwubramkową stratę, goście będą musieli postawić na ofensywę, co da Zvezdzie więcej miejsca na kontrataki” - przewidywała stacja.

Portal B92 zauważył, że „belgradzka ekipa kontynuuje swój pochód ku Lidze Mistrzów, mając dwa gole przewagi i tyle samo problemów”. Portal przypomniał o problemach zdrowotnych Marko Arnautovica i Mirko Ivanica, które wykluczą ich z gry z „Kolejorzem”. „Chociaż Zvezda ma ogromną przewagę, biorąc pod uwagę to, że zrobiła w Polsce »połowę roboty« i musi teraz tylko »przyklepać« awans, nie należy skreślać jeszcze wojowniczej drużyny z Poznania” - podkreślił portal.

Spotal napisał natomiast, że „nadszedł czas na potwierdzenie awansu przez Zvezdę w Belgradzie”. „Mistrz naszego kraju ma dwubramkową przewagę, ale jasne jest, że nie ma miejsca na rozluźnienie – Lech pokazał, że jest bardzo silną drużyną w ataku. Z tego powodu piłkarze z Belgradu z pewnością będą musieli pozostać czujni” - ostrzegł portal.

Grupa kibicowska Zvezdy, Delije, napisała w oświadczeniu, że „we wtorek spodziewany jest pełny stadion i jako kibice musimy podejść do stojącego przed nami wyzwania jak najpoważniej!”. Delije wezwali kibiców do ubrania się w czerwone koszulki - we wschodniej i zachodniej części stadionu - oraz białe - na północnej i południowej trybunie - by cały stadion był pokryty barwami klubu.

KJ, PAP