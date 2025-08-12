Hitowy transfer w Ekstraklasie! Skrzydłowy portugalskiej drużyny zasiliŁ szeregi Radomiaka

Piłka nożna

Elves Balde został nowym piłkarzem Radomiaka - poinformował radomski klub. Nowy skrzydłowy "Zielonych", który ostatnio był zawodnikiem portugalskiego SC Farense, podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku.

fot. PAP
Radomiak Radom ma nowego zawodnika

25-letni Balde jest wychowankiem Sportingu Lizbona, skąd był wypożyczony do FC Pacos de Ferreira, a latem 2021 roku przeszedł do SC Farense. W poprzednim sezonie rozegrał 20 meczów w ekstraklasie portugalskiej, w której zdobył jedną bramkę. Transfer ten jest reakcją Radomiaka na kontuzję innego skrzydłowego - Capity.

 

Nowy nabytek ma w swoim dorobku występy w juniorskich drużynach Portugali, z którą w 2018 roku wywalczył mistrzostwo Europy U19. Ostatecznie zdecydował się reprezentować Gwineę Bissau i zaliczył jeden występ w pierwszej reprezentacji tego kraju w eliminacjach mistrzostw świata z Etiopią.

 

To już dziesiąty transfer Radomiaka tego lata. Wcześniej pozyskano bramkarza Filipa Majchrowicza z Górnika Zabrze, francuskiego obrońcę Jeremy'ego Blasco z SD Huesca, reprezentanta Wysp Zielonego Przylądka pomocnika Vasco Lopesa z AVS Futebol, angolskiego napastnika Depu z Gil Vicente, Aleksa Nizołka z młodzieżowego zespołu Borussii Dortmund, brazylijskiego obrońcę Joao Pedro z Rio Ave, gwinejskiego pomocnika Ibrahima Camarę z Boavisty Porto, napastnika Mauridesa z FC St. Pauli i Adriana Diegueza stopera z Jagiellonia Białystok.

 

Radomiak zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy. W najbliższej kolejce zmierzy się w niedzielę na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok.

MR, PAP
