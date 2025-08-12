Jan Bednarek zadebiutował w FC Porto. Słodko-gorzki występ Polaka

Bednarek w trakcie spotkania był jednym z najjaśniejszych punktów na boisku. Potwierdza to jego wysoka ocena meczowa na poziomie 7.7 według Sofascore. Był to trzeci najwyższy wynik w zespole. Polak prezentował bardzo solidną postawę defensywną, raz uratował swoją drużynę przed utratą gola, wybijając piłkę z linii bramkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę

Niestety po 60. minucie obrońca wykonał ofiarny wślizg w trakcie groźnego ataku rywali. Pomimo że wybił piłkę, to niestety przez dłuższy czas leżał na boisku z grymasem bólu na twarzy. Piłkarz wstał o własnych siłach i chciał kontynuować grę, ale błyskawicznie został ściągnięty z boiska. Polak trzymał się za udo, co mogłoby sugerować kontuzje.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem FC Porto 3:0.

Bednarek to nie pierwszy Polak występujący w portugalskim gigancie. Przed nim w Porto występowali między innymi bramkarz Józef Młynarczyk czy Grzegorz Mielcarski.

W tym sezonie klub z Portugalii dokonał wielu transferów, a to pokazuje, że zespół chce wrócić na szczyt po paru latach posuchy. Ostatnie mistrzostwo drużyna zdobyła w sezonie 2021/22.

KJ, PAP