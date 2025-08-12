Kapitalne wieści dla kibiców Jagiellonii! Legenda na dłużej w klubie
Hiszpan Jesus Imaz przedłużył umowę z Jagiellonią Białystok; będzie ona obowiązywać do końca przyszłego sezonu - poinformował we wtorek klub. 34-letni piłkarz wciąż jest kluczowym zawodnikiem i najlepszym strzelcem w historii klubu w ekstraklasie, w którym gra od ponad sześciu lat.
JImaz trafił do Jagiellonii w styczniu 2019 roku z Wisły Kraków. Gra jako napastnik lub ofensywny pomocnik, ma na koncie 229 występów w barwach białostockiego klubu, 94 gole i 40 asyst. Według statystyk Jagiellonii, jest najlepszym strzelcem klubu w historii jej występów w najwyższej klasie rozgrywkowej.
- Wszyscy wiedzą, że jestem tu bardzo szczęśliwy, że moja kariera rozkwitła w Jagiellonii - powiedział Hiszpan klubowym mediom po przedłużeniu umowy z klubem. Dodał, że cele ma wciąż takie same, czyli sukcesy z klubem. - Teraz moim najbliższym celem jest osiągnięcie stu goli w ekstraklasie i jestem bardzo szczęśliwy, że będę o to walczył w Jagiellonii - powiedział.
- Próbuję być dobrym przykładem dla młodych zawodników. Próbuję pomóc im, pchać ich do rozwoju, ponieważ to oni będą stanowili o przyszłości Jagiellonii. Więc ważne jest, aby mieli pomoc ze strony bardziej doświadczonych zawodników - dodał.
Hiszpan, który jest jednym z liderów Jagiellonii, mocno identyfikuje się z klubem i Białymstokiem, wiosną doczekał się w mieście własnego muralu. Na ścianie bloku na osiedlu Antoniuk widnieje jego postać; piłkarz przykłada do ust wskazujący palec - to tzw. cieszynka, gest uciszający kibiców drużyny przeciwnika po strzelonej bramce.
Dwa miesiące temu Imaz znalazł się w też gronie wyróżnionych medalami „Urbi Meritus - Zasłużony Miastu”, przyznawanymi przez prezydenta Białegostoku.
„To niekwestionowana gwiazda zespołu, należy do najpopularniejszych i najbardziej uwielbianych piłkarzy w historii klubu, jest idolem i niemal żywą legendą" - podkreślano wówczas w uzasadnieniu tego wyróżnienia.