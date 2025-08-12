Klęska w eliminacjach ME. Trener siatkarek zrezygnował z pracy z kadrą

Młodszy brat doskonale znanego polskim kibicom Kerta Toobala (byłego zawodnika AZS-u Indykpol Olsztyn i Cuprum Lubin) podjął decyzję o rozstaniu z kadrą po fatalnych w wykonaniu Estonek eliminacjach mistrzostw Europy, w których prowadzona przez niego drużyna przegrała wszystkie cztery spotkania.

Reprezentacja Estonii w dwumeczach z Izraelem i Słowenią zdołała ugrać tylko jednego seta (w pierwszym starciu z Izraelem) i z zerowym dorobkiem punktowym była czerwoną latarnią grupy C.

- Andres poinformował mnie, że nie będzie już pełnił funkcji trenera żeńskiej drużyny narodowej. Kwestię wyboru nowego szkoleniowca poruszymy prawdopodobnie już podczas najbliższego posiedzenia zarządu, zaplanowanego na 5 września. Ustępujący trener zostanie na to posiedzenie zaproszony, aby podsumował miniony rok w wykonaniu naszych siatkarek - powiedział w rozmowie z portalem Delfi Kert Toobal, pełniący obowiązki sekretarza generalnego Estońskiej Federacji Piłki Siatkowej.

Starszy z braci Toobal nie chciał póki co zdradzać, czy Związek zamierza postawić na estońskiego, czy zagranicznego szkoleniowca.

Andres Toobal prowadził żeńską drużynę Estonii od 2024 roku. Na stanowisku zastąpił Włocha Alessandro Orefice, który na stanowisku pierwszego trenera Estonek wytrwał niespełna dwa lata.