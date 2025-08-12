Kosmita! Armand Duplantis po raz kolejny pobił rekord świata (WIDEO)

Szwed w efektownym stylu wygrał konkurs skoku o tyczce w stolicy Węgier. Na koniec podjął próbę pobicia rekordu świata. W pierwszym podejściu zrzucił poprzeczkę. Natomiast w drugiej już się nie pomylił, choć kilka razy dotknął przeszkodę i można było odnieść wrażenie, że bardzo niewiele brakowało do strącenia.

Duplantis po raz pierwszy pobił rekord świata w 2020 roku. Wówczas uzyskał 6,17 metra. Od tamtej pory urodzony w USA reprezentant Szwecji regularnie poprawia najlepszy wynik w historii. W międzyczasie dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo olimpijskie. Do tego dołożył złota mistrzostw świata i Europy. W ten sposób stał się jednym z najbardziej utytułowanych lekkoatletów w historii.

Kolejną granicą, którą 26-latek spróbuje przekroczyć, będzie 6,30 metra. Nie wiadomo jednak, kiedy podejmie taką próbę. Następny występ Duplantisa już za kilka dni w Chorzowie podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej.

mtu, Polsat Sport