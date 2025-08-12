Krzysztof Piątek rozpoczął strzelanie w nowym klubie. Jego zespół awansował do LM
Krzysztof Piątek zdobył bramkę w debiucie w barwach katarskiego Al-Duhail SC w wygranym 3:2 meczu kwalifikacyjnym azjatyckiej Ligi Mistrzów z irańskim Sepahanem Isfahan. Klub 30-letniego polskiego piłkarza awansował do fazy ligowej.
Krzysztof Piątek
Piątek rozegrał całe spotkanie. Reprezentant Polski zdobył gola w 33. minucie. Po jego trafieniu gospodarze prowadzili 3:1.
Ekstraklasa katarska rozgrywki rozpocznie w czwartek. Zespół Piątka, który latem przeniósł się do Al-Duhail z tureckiego Istanbul Basaksehir, dwa dni później podejmie Al-Shahania SC.Przejdź na Polsatsport.pl
