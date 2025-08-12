Piątek rozegrał całe spotkanie. Reprezentant Polski zdobył gola w 33. minucie. Po jego trafieniu gospodarze prowadzili 3:1.

Ekstraklasa katarska rozgrywki rozpocznie w czwartek. Zespół Piątka, który latem przeniósł się do Al-Duhail z tureckiego Istanbul Basaksehir, dwa dni później podejmie Al-Shahania SC.

PAP