Krzysztof Piątek rozpoczął strzelanie w nowym klubie. Jego zespół awansował do LM

Piłka nożna

Krzysztof Piątek zdobył bramkę w debiucie w barwach katarskiego Al-Duhail SC w wygranym 3:2 meczu kwalifikacyjnym azjatyckiej Ligi Mistrzów z irańskim Sepahanem Isfahan. Klub 30-letniego polskiego piłkarza awansował do fazy ligowej.

Fot. Cyfrasport
Krzysztof Piątek

Piątek rozegrał całe spotkanie. Reprezentant Polski zdobył gola w 33. minucie. Po jego trafieniu gospodarze prowadzili 3:1.

 

Ekstraklasa katarska rozgrywki rozpocznie w czwartek. Zespół Piątka, który latem przeniósł się do Al-Duhail z tureckiego Istanbul Basaksehir, dwa dni później podejmie Al-Shahania SC.

PAP
