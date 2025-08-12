W pierwszym meczu rywalizacji na Motor Arenie cypryjski zespół zdołał wypracować sobie jednobramkową zaliczkę. Pafos nie rozegrał w ten weekend ligowego spotkania. Rozgrywki w lidze cypryjskiej wystartują za niespełna dwa tygodnie.

Dynamo Kijów przed tym dwumeczem był stawiany w roli faworyta. Po porażce w Lublinie szanse na awans znacząco spadły. W piątek zespół ze stolicy rozegrał ligowy mecz z Ruchem Lwów. Dynamo rozbiło przeciwnika aż 5:1.

Zwycięzca tego dwumeczu jest potencjalnym rywalem Lecha Poznań w ostatniej rundzie eliminacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pafos FC - Dynamo Kijów na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport