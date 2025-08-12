Liga Mistrzów: Pafos FC - Dynamo Kijów na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Drugi mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dynamo Kijów podejmie Pafos FC. Kto awansuje do kolejnej rundy? Relacja i wynik na żywo meczu Pafos FC - Dynamo Kijów na Polsatsport.pl

W pierwszym meczu rywalizacji na Motor Arenie cypryjski zespół zdołał wypracować sobie jednobramkową zaliczkę. Pafos nie rozegrał w ten weekend ligowego spotkania. Rozgrywki w lidze cypryjskiej wystartują za niespełna dwa tygodnie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dwa miesiące przerwy. Problemy niemieckiego piłkarza

 

Dynamo Kijów przed tym dwumeczem był stawiany w roli faworyta. Po porażce w Lublinie szanse na awans znacząco spadły. W piątek zespół ze stolicy rozegrał ligowy mecz z Ruchem Lwów. Dynamo rozbiło przeciwnika aż 5:1.

 

Zwycięzca tego dwumeczu jest potencjalnym rywalem Lecha Poznań w ostatniej rundzie eliminacji. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pafos FC - Dynamo Kijów na Polsatsport.pl. 

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DYNAMO KIJÓWLECH POZNAŃLIGA MISTRZÓWPAFOS FCPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 