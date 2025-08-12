Medale reprezentacji Polski na World Games 2025. Ile krążków zdobyli Biało-Czerwoni?

Inne

W chińskim Chengdu trwają World Games 2025. O medale w poszczególnych konkurencjach walczą reprezentanci Polski. Ile krążków do tej pory wywalczyli Biało-Czerwoni? Poniżej lista sukcesów polskich sportowców w World Games 2025.

Medale reprezentacji Polski na World Games 2025. Ile krążków zdobyli Biało-Czerwoni?
Fot. AFP
Kacper Majchrzak zdobył trzy medale podczas World Games 2025.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny medal dla Polski! Rekord świata pobity 

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Medale reprezentacji Polski na World Games 2025 (stan na 12 sierpnia): 

Złota: 

 

Kacper Majchrzak w ratownictwie wodnym na 100 metrów

 

Szymon Kropidłowski w pływaniu w płetwach na 100 metrów

 

Mateusz Malina we freedivingu bez płetw

 

Mateusz Malina we freedivingu z płetwami

 

Julia Kozerska we freedivingu bez płetw 

 

Srebra: 

 

Kacper Majchrzak w ratownictwie wodnym (ciągnięcie manekina) na 50 metrów 

 

Sztafeta mężczyzn (Wojciech Kotowski, Adam Dubiel, Mateusz Grabski i Kacper Majchrzak) w ratownictwie wodnym (ciągnięcie manekina) na 4x25 metrów

 

Martyna Kierczyńska w muay thai w kategorii do 54 kilogramów 

 

Szymon Kropidłowski w pływaniu w płetwach na 50 metrów

 

Julia Kozerska we freedivingu dynamicznym w płetwach

 

Brązy: 

 

Madara Freiberga i Dariusz Myćka w tańcach standardowych. 

 

Magdalena Solich-Talanda we freedivingu bez płetw

 

Podsumowanie: 5 złotych, 5 srebrnych, 2 brązowe. Łącznie 12 medali. Pełna klasyfikacja medalowa TUTAJ

Przejdź na Polsatsport.pl
INNETHE WORLD GAMESWORLD GAMES 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jest złoto! Polak najlepszy na The World Games!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 