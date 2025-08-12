Medale reprezentacji Polski na World Games 2025. Ile krążków zdobyli Biało-Czerwoni?
W chińskim Chengdu trwają World Games 2025. O medale w poszczególnych konkurencjach walczą reprezentanci Polski. Ile krążków do tej pory wywalczyli Biało-Czerwoni? Poniżej lista sukcesów polskich sportowców w World Games 2025.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Medale reprezentacji Polski na World Games 2025 (stan na 12 sierpnia):
Złota:
Kacper Majchrzak w ratownictwie wodnym na 100 metrów
Szymon Kropidłowski w pływaniu w płetwach na 100 metrów
Mateusz Malina we freedivingu bez płetw
Mateusz Malina we freedivingu z płetwami
Julia Kozerska we freedivingu bez płetw
Srebra:
Kacper Majchrzak w ratownictwie wodnym (ciągnięcie manekina) na 50 metrów
Sztafeta mężczyzn (Wojciech Kotowski, Adam Dubiel, Mateusz Grabski i Kacper Majchrzak) w ratownictwie wodnym (ciągnięcie manekina) na 4x25 metrów
Martyna Kierczyńska w muay thai w kategorii do 54 kilogramów
Szymon Kropidłowski w pływaniu w płetwach na 50 metrów
Julia Kozerska we freedivingu dynamicznym w płetwach
Brązy:
Madara Freiberga i Dariusz Myćka w tańcach standardowych.
Magdalena Solich-Talanda we freedivingu bez płetw
Podsumowanie: 5 złotych, 5 srebrnych, 2 brązowe. Łącznie 12 medali. Pełna klasyfikacja medalowa TUTAJ.