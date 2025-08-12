Mistrzostwa świata U21. Pary 1/8 finału. Z kim grają Polki?

Polki znakomicie zaprezentowały się w fazie grupowej mundialu. Zawodniczki znad Wisły wygrały cztery z pięciu spotkań. To pozwoliło im zająć pierwsze miejsce w grupie C. Tym samym było pewne, że trafią na czwartą drużynę grupy A, czyli Portoryko.

Ciekawiej powinno zrobić się w ćwierćfinale. Tam zawodniczki trenera Majki trafią na lepszą drużynę w starciu USA z Bułgarią. Amerykanki zajęły drugie miejsce grupie B, a Bułgarki trzecie w grupie D.

Młodzieżowy mundial w Indonezji rozpoczął się 7 sierpnia. Finał zostanie rozegrany 17 sierpnia. W poprzedniej edycji zmagań najlepsze okazały się Chinki.

Pary 1/8 finału mistrzostw świata siatkarek U-21:

Włochy - Indonezja

Chiny - Tajlandia

Argentyna - Czechy

Serbia - Turcja

Polska - Portoryko

USA - Bułgaria

Brazylia - Korea Południowa

Japonia - Chorwacja

Transmisja meczu Polska - Portoryko w środę 13 sierpnia na Polsatsport.pl. Początek o 13:50.

mtu, Polsat Sport