Nagle zapadła decyzja. Medalista olimpijski zawieszony!

Amerykanin Fred Kerley, dwukrotny medalista olimpijski w biegu na 100 m, został tymczasowo zawieszony przez Athletics Integrity Unit (AIU) za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących miejsca pobytu - informuje komunikat organizacji.

fot. PAP

Mistrz świata w biegu na 100 metrów z 2022 roku wycofał się pod koniec ubiegłego miesiąca z amerykańskich kwalifikacji do mistrzostw świata.

 

„Bieg na 100 metrów powinien być prostym sprintem. Rok 2025 przyniósł wiele przeszkód” – napisał na platformie X. „Dziękuję wszystkim moim kibicom” - dodał.

 

Kerley medale olimpijskie wywalczył w biegu na 100 m - srebrny w Tokio i brązowy w Paryżu. Zdobył sześć medali mistrzostw świata.

 

Zgodnie z przepisami, trzykrotne niedopełnienie obowiązku zgłoszenia miejsca pobytu w ciągu 12 miesięcy stanowi naruszenie przepisów antydopingowych. Konsekwencją dla 30-letniego Kerleya będzie długa dyskwalifikacja, jeśli zostanie uznany za winnego.

PAP
