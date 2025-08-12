Oficjalnie! Piłkarz Manchesteru City wypożyczony do Evertonu

Anglik w 2021 roku przeszedł do „The Citizens” z Aston Villi za rekordowe wówczas 100 mln funtów. Grealish w ciągu czterech sezonów rozegrał w barwach Manchesteru City 157 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował 23 asysty. Zdobył też siedem trofeów, m.in. wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i klubowe mistrzostwa świata. Trzykrotnie triumfował też w Premier League i sięgnął po Puchar Anglii.

W poprzednim sezonie 29-letni obecnie pomocnik stał się mniej istotnym graczem drużyny trenera Josepa Guardioli. Spędził na boisku 1521 minut i strzelił trzy gole oraz zaliczył pięć asyst. W czerwcu nie poleciał z drużyną do Stanów Zjednoczonych na klubowe MŚ.

Grealishowi zależy na regularnej grze w pierwszym składzie, gdyż chce zostać powołany do reprezentacji Anglii na przyszłoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Kanadzie, USA i Meksyku. W drużynie narodowej wystąpił dotychczas 39 razy, zdobył cztery bramki i asystował przy ośmiu.

Rozgrywki Premier League rozpoczną się w piątek, kiedy broniący tytułu Liverpool zmierzy się z Bournemouth. Natomiast w poniedziałek 18 sierpnia Everton zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem - Leeds United. W tym sezonie piłkarze „The Toffees” będą rozgrywać mecze na nowym Hill Dickinson Stadium, mogącym pomieścić niemal 53 tysiące widzów. Poprzednim obiektem Evertonu był wybudowany w 1892 roku Goodison Park.

MR, PAP