Do ogromnej tragedii doszło podczas The World Games w Chengdu. Cztery dni po swoim starcie w biegach na orientację zmarł Mattia Debertolis. Sportowiec miał 29 lat.

Ogromna tragedia na World Games! Sportowiec zmarł niedługo po swoim starcie
fot. Instagram
Mattia Debertolis

Przyczyna śmierci sportowca nie została upubliczniona. Wiadomo jednak, że cztery dni wcześniej znaleziono go nieprzytomnego w lesie około 50 km od Chengdu podczas startu w finale męskiego biegu na średnim dystansie. Tego dnia temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. 

 

29-latka przetransportowano do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Niestety w pewnym momencie jego stan gwałtownie się pogorszył, a lekarzom nie udało się uratować jego życia. 

 

O śmierci zawodnika poinformowały organizatorzy The World Games Chengdu 2025 oraz Międzynarodowa Federacja Orientacji Sportowej (IOF).

 

"Pomimo natychmiastowego udzielenia mu fachowej pomocy medycznej w jednej z wiodących chińskich placówek medycznych, zmarł" - napisano w komunikacie. 

 

Rywalizacja w Chengdu potrwa do 17 sierpnia.

