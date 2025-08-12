Ogromna tragedia na World Games! Sportowiec zmarł niedługo po swoim starcie

Przyczyna śmierci sportowca nie została upubliczniona. Wiadomo jednak, że cztery dni wcześniej znaleziono go nieprzytomnego w lesie około 50 km od Chengdu podczas startu w finale męskiego biegu na średnim dystansie. Tego dnia temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza.

29-latka przetransportowano do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Niestety w pewnym momencie jego stan gwałtownie się pogorszył, a lekarzom nie udało się uratować jego życia.

O śmierci zawodnika poinformowały organizatorzy The World Games Chengdu 2025 oraz Międzynarodowa Federacja Orientacji Sportowej (IOF).

"Pomimo natychmiastowego udzielenia mu fachowej pomocy medycznej w jednej z wiodących chińskich placówek medycznych, zmarł" - napisano w komunikacie.

Rywalizacja w Chengdu potrwa do 17 sierpnia.