Ogromna tragedia na World Games! Sportowiec zmarł niedługo po swoim starcie
Do ogromnej tragedii doszło podczas The World Games w Chengdu. Cztery dni po swoim starcie w biegach na orientację zmarł Mattia Debertolis. Sportowiec miał 29 lat.
Przyczyna śmierci sportowca nie została upubliczniona. Wiadomo jednak, że cztery dni wcześniej znaleziono go nieprzytomnego w lesie około 50 km od Chengdu podczas startu w finale męskiego biegu na średnim dystansie. Tego dnia temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje piłkarski mistrz świata. Jego gol pozbawił Polskę awansu na igrzyska olimpijskie
29-latka przetransportowano do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Niestety w pewnym momencie jego stan gwałtownie się pogorszył, a lekarzom nie udało się uratować jego życia.
O śmierci zawodnika poinformowały organizatorzy The World Games Chengdu 2025 oraz Międzynarodowa Federacja Orientacji Sportowej (IOF).
"Pomimo natychmiastowego udzielenia mu fachowej pomocy medycznej w jednej z wiodących chińskich placówek medycznych, zmarł" - napisano w komunikacie.
Rywalizacja w Chengdu potrwa do 17 sierpnia.Przejdź na Polsatsport.pl