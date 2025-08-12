Piłkarska mistrzyni Europy ma nową partnerkę. To była miss USA

Robert IwanekPiłka nożna

Leah Williamson, piłkarska mistrzyni Europy, pochwaliła się nową partnerką. Wybranką kapitan reprezentacji Anglii jest Elle Smith, miss USA z 2021 roku.

Fot. Instagram/officialellesmith
Miss USA 2021 Elle Smith i piłkarka Leah Williamson są parą

28-letnia Williamson ma za sobą niezwykle udany rok. Środkowa obrończyni wygrała z Arsenalem Ligę Mistrzyń, a z kadrą narodową obroniła wywalczone w 2022 roku mistrzostwo Europy.

 

Tuż po czempionacie Starego Kontynentu reprezentantka Anglii pochwaliła się nową partnerką. Wybranką serca kapitan "Lwic" jest młodsza od niej o rok Elle Smith, amerykańska dziennikarka i modelka, miss Stanów Zjednoczonych z 2021 roku.

 

Jak podają angielskie tabloidy, para poznała się zaledwie kilka miesięcy temu, ale błyskawicznie przypadła sobie do gustu. Jeszcze przed Euro 2025 Williamson i Smith były na krótkich wakacjach na Majorce, a Amerykanka pojawiała się na trybunach podczas meczów reprezentacji Anglii.

 

Po triumfie "Lwic" w mistrzostwach Williamson i Smith udały się na dłuższy wypoczynek do Stanów Zjednoczonych. Para zamieszczała w mediach społecznościowych między innymi zdjęcia z basenu, umieszczonego na dachu lokalu w Manhattanie, a telewizyjne kamery "przyłapały" piłkarkę i dziennikarkę w hali Barclays Center, gdzie obie panie oglądały mecz WNBA pomiędzy New York Liberty a Dallas Wings.

ANGLIAELLE SMITHKOBIECA PIŁKALEAH WILLIAMSONPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA KOBIET
