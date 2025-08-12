Piłkarska mistrzyni Europy ma nową partnerkę. To była miss USA

28-letnia Williamson ma za sobą niezwykle udany rok. Środkowa obrończyni wygrała z Arsenalem Ligę Mistrzyń, a z kadrą narodową obroniła wywalczone w 2022 roku mistrzostwo Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę

Tuż po czempionacie Starego Kontynentu reprezentantka Anglii pochwaliła się nową partnerką. Wybranką serca kapitan "Lwic" jest młodsza od niej o rok Elle Smith, amerykańska dziennikarka i modelka, miss Stanów Zjednoczonych z 2021 roku.

Jak podają angielskie tabloidy, para poznała się zaledwie kilka miesięcy temu, ale błyskawicznie przypadła sobie do gustu. Jeszcze przed Euro 2025 Williamson i Smith były na krótkich wakacjach na Majorce, a Amerykanka pojawiała się na trybunach podczas meczów reprezentacji Anglii.

Po triumfie "Lwic" w mistrzostwach Williamson i Smith udały się na dłuższy wypoczynek do Stanów Zjednoczonych. Para zamieszczała w mediach społecznościowych między innymi zdjęcia z basenu, umieszczonego na dachu lokalu w Manhattanie, a telewizyjne kamery "przyłapały" piłkarkę i dziennikarkę w hali Barclays Center, gdzie obie panie oglądały mecz WNBA pomiędzy New York Liberty a Dallas Wings.