Polak w półfinale! Wielki sukces na World Games

To pierwszy w historii półfinał Polaka na World Games w bilardzie.

W meczu 1/4 finału Polak stoczył wyrównany bój z Estończykiem Denisem Grabem. Wygrał 9:6, dzięki czemu znalazł się w strefie medalowej.

Szewczyk zmierzy się w półfinale z Oliverem Szolnkokim.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Polsat Sport