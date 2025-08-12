Polak w półfinale! Wielki sukces na World Games
Wojciech Szewczyk awansował do półfinału World Games w bilardzie. Polak ograł Denisa Grabe 9:6.
To pierwszy w historii półfinał Polaka na World Games w bilardzie.
W meczu 1/4 finału Polak stoczył wyrównany bój z Estończykiem Denisem Grabem. Wygrał 9:6, dzięki czemu znalazł się w strefie medalowej.
Szewczyk zmierzy się w półfinale z Oliverem Szolnkokim.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.