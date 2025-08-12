Polki wygrały grupę na MŚ! Tak wygląda tabela

Reprezentantki Polski wygrały z Czeszkami 3:0 w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek U-21. Było to już czwarte zwycięstwo zawodniczek prowadzonych przez Miłosza Majkę. Wcześniej Polki pokonały Egipt (3:0), Turcję (3:0) oraz Algierię (3:0). Uległy jedynie Włoszkom (2:3).

Dzięki swojej świetnej postawie i potknięciu siatkarek z Włoch, które przegrały z Turcją 2:3 w ostatnim spotkaniu grupy C, Biało-Czerwone wygrały rywalizację w pierwszej fazie czempionatu i awansowały do 1/8 finału.

Poza Polkami, w dalszej części turnieju zameldowały się także zawodniczki z Włoch, Turcji i Czech. O miejsca 17-24 zawalczą z kolei Egipcjanki i Algierki.

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

Tabela grupy C na MŚ siatkarek U-21. Które miejsce zajęły Polki?