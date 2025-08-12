Polki wygrały grupę na MŚ! Tak wygląda tabela
Polskie siatkarki wygrały grupę C podczas trwających w Indonezji mistrzostw świata U-21. Jak wygląda tabela grupy Polek? Które miejsce zajęły polskie siatkarki? Kiedy ćwierćfinał Polek?
Reprezentantki Polski wygrały z Czeszkami 3:0 w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek U-21. Było to już czwarte zwycięstwo zawodniczek prowadzonych przez Miłosza Majkę. Wcześniej Polki pokonały Egipt (3:0), Turcję (3:0) oraz Algierię (3:0). Uległy jedynie Włoszkom (2:3).
Dzięki swojej świetnej postawie i potknięciu siatkarek z Włoch, które przegrały z Turcją 2:3 w ostatnim spotkaniu grupy C, Biało-Czerwone wygrały rywalizację w pierwszej fazie czempionatu i awansowały do 1/8 finału.
Poza Polkami, w dalszej części turnieju zameldowały się także zawodniczki z Włoch, Turcji i Czech. O miejsca 17-24 zawalczą z kolei Egipcjanki i Algierki.
Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.