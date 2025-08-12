Podopieczne Miłosza Majki mają za sobą cztery spotkania. Trzy z nich wygrały (3:0 z Egiptem, 3:0 z Turcją i 3:0 z Algierią), a jedno przegrały (2:3 z Włoszkami). Polki są już pewne gry w kolejnej rundzie mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarek: Polska - Czechy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

We wtorek ich rywalkami będą Czeszki, które ograły Egipt 3:0, Algierię 3:0 oraz Turcję 3:2 i przegrały z Włochami 0:3.

Zwycięzca meczu prawdopodobnie zajmie drugie miejsce w tabeli grupy C.

Polska - Czechy. Relacja i wynik na żywo meczu siatkarek

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Czechy na Polsatsport.pl we wtorek 12 sierpnia od 11:00

