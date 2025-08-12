Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Tym razem reprezentantki Polski zmierzą się z Portorykankami w ramach 1/8 finału.

Za polskimi siatkarkami pięć spotkań fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.

W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami. W czwartej serii gier ograły Algierię 3:0, a w piątej - Czechy 3:0. Na skutek innych rezultatów, Biało-Czerwone zajęły pierwsze miejsce w grupie.

W 1/8 finału ich rywalkami będą Portorykanki.

Polska - Portoryko. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Portoryko poznamy w środę 13 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Portoryko, przekonamy się w godzinach popołudniowych polskiego czasu - start spotkania o godzinie 14.00.

