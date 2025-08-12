Polska - Portoryko: Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Portoryko to kolejne spotkanie polskich siatkarek podczas mistrzostw świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Portoryko? Jaki był wynik meczu polskich siatkarek?

Polska - Portoryko: Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
fot. AFP

Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Tym razem reprezentantki Polski zmierzą się z Portorykankami w ramach 1/8 finału.

 

Za polskimi siatkarkami pięć spotkań fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.

 

W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami. W czwartej serii gier ograły Algierię 3:0, a w piątej - Czechy 3:0. Na skutek innych rezultatów, Biało-Czerwone zajęły pierwsze miejsce w grupie.

 

W 1/8 finału ich rywalkami będą Portorykanki.

Polska - Portoryko. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Portoryko poznamy w środę 13 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Portoryko, przekonamy się w godzinach popołudniowych polskiego czasu - start spotkania o godzinie 14.00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Włochy. Skrót meczu siatkarek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 