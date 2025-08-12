Podopieczne Miłosza Majki zakończyły fazę grupową na pierwszym miejscu. Złożyły się na to cztery zwycięstwa (3:0 z Egiptem, 3:0 z Turcją, 3:0 z Algierą i 3:0 z Czechami) oraz jedna porażka z Włochami 2:3.

Dzięki temu, że Polki zajęły pierwsze miejsce w grupie C, trafiły w 1/8 finału na czwartą drużynę grupy A, czyli Portoryko. Nasz środowy rywal ma na koncie dwa zwycięstwa (3:2 z Indonezją i 3:1 z Kanadą) oraz trzy porażki (z Serbią 0:3, z Argentyną 0:3, z Wietnamem 1:3)

Zwycięzca tego meczu zmierzy się w ćwierćfinale z lepszym z pary USA - Bułgaria.

Polska - Portoryko. Gdzie obejrzeć mecz siatkarek? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Portoryko w środę 13 sierpnia od 16:30 w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

