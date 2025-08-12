Przełom ws. Lewandowskiego! Urban właśnie ogłosił. "Odpowiedział, że tak"

- Rozmawialiśmy przez telefon i pytanie pierwsze padło, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. To już krok do przodu zrobiliśmy - powiedział Urban w RMF24.

Na pytanie, czy Lewandowski zachowa opaskę kapitańską, trener odpowiedział, że decyzję podejmie po konsultacji z częścią piłkarzy przed pierwszym zgrupowaniem. - Ze wszystkimi zawodnikami na ten temat nie rozmawiałem i nie będę rozmawiał, bo są zawodnicy, którzy są krótko w reprezentacji i są decyzje, w których wcale nie muszą uczestniczyć - dodał.

Urban poinformował również, że ma już przygotowaną listę tzw. szerokiej kadry, obejmującą potencjalnych kandydatów do powołania. - Chciałbym mieć taki komfort, żebym mógł wybrać między zawodnikami, którzy grają. Jeśli ktoś nie gra miesiąc, dwa miesiące, to jego szansę na powołanie jest znacznie mniejsze - powiedział selekcjoner reprezentacji.

Selekcjoner zaznaczył również, że decyzja co do powołania Lewandowskiego stoi pod znakiem zapytania ze względu na jego kontuzję.

Wśród wymienionych potencjalnych kandydatów znaleźli się m.in. Jan Ziółkowski (Legia Warszawa), Dominik Sarapata (FC Kopenhaga) czy Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), który niedawno zakończył oficjalnie karierę w kadrze narodowej.

Lewandowski stracił opaskę po decyzji byłego selekcjonera Michała Probierza. Funkcję kapitana powierzono Piotrowi Zielińskiemu, a Lewandowski ogłosił, że ze względu na utracone zaufanie do trenera nie będzie grał w reprezentacji.

KJ, PAP