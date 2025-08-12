Donnarumma odsunięty od składu! Sensacja w PSG

Włoch w ostatnim sezonie był jednym z najważniejszych filarów drużyny z Paryża. Bramkarz rozegrał najlepszy sezon w swojej karierze. Zdobył z Paryżem trzy krajowe tytuły, a do tego dołożył pierwszą w historii klubu Ligę Mistrzów. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że został również nominowany do nagrody Złotej Piłki, która zostanie wręczona na prestiżowej gali France Football.

Donnaruma przyszedł do stolicy Francji w 2021 roku z AC Milan za darmo po wygaśnięciu kontraktu. Bramkarz ma już swoim dorobku wiele trofeów, takich jak wspomniana Liga Mistrzów czy Euro 2020.

Mimo to paryżanie na przyszłą kampanię sprowadzili nowego bramkarza. Jest nim Lucas Chevalier z Lille, za którego wyłożyli 55 mln euro. Francuz z dużą dozą prawdopodobieństwa ma zastąpić 26-latka. Informacje o odejściu Donnarummy przybrały na sile w momencie podania składów meczowych na starcie w Superpucharze Europy z Tottenhamem. Włoski bramkarz nie tylko nie załapał się do pierwszej jedenastki, ale nie uświadczymy go nawet na ławce rezerwowych.

Według informacji Fabrice'a Hawkinsa z RMC Sport, zainteresowanych bramkarzem nie brakuje. Na swojej liście życzeń ma go między innymi Manchester United czy Chelsea, które od paru sezonów mają problemy na tej pozycji i widzą w Donnarumie brakujący kawałek układanki w swoich składach.

