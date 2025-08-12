Superpuchar Polski w piłce ręcznej już 30 sierpnia! Hitowe starcia w łódzkiej Atlas Arenie

Konferencja prasowa została podzielona na dwie części. W pierwszej głos zabrali: Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa Łódzkiego, Adam Wieczorek – Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Piotr Należyty – Prezes Superligi sp. z o. o. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano szczegóły tegorocznej, sierpniowej odsłony Superpucharu Polski. W drugiej części konferencji wystąpili zawodniczki i zawodnicy, którzy już 30 sierpnia staną do walki o trofeum: Barbara Zima – KGHM Zagłębie Lubin, Aleksandra Rosiak – PGE MKS El-Volt Lublin, Dawid Dawydzik – ORLEN Wisła Płock oraz Michał Olejniczak – Industria Kielce.

Minęło pięć lat od zdobycia przez Anilanę Łódź Mistrzostwa Polski Juniorów. Do złota poprowadził zespół Piotr Jędraszczyk. Jestem dumna z faktu, że dziś gra w reprezentacji Polski i jest w kadrze Industrii Kielce, jednej z dwóch najlepszych męskich drużyn w Polsce, które 30 sierpnia w Atlas Arenie powalczą o Superpuchar Polski – powiedziała Joanna Skrzydlewska, Marszałek Województwa Łódzkiego.



Już po raz drugi Łódź stanie się stolicą klubowej piłki ręcznej. Po wielkich emocjach związanych z siatkówką kobiecą, tym razem przychodzi czas na rywalizację dwóch najlepszych żeńskich i męskich handballowych drużyn w naszym kraju. Po zeszłorocznym sukcesie jestem przekonany, że i tym razem będzie to wyjątkowe wydarzenie na najwyższym poziomie.

Oprócz meczów o prestiżowe trofeum odbędzie się także jeden z największych turniejów dla dzieci i młodzieży - Superpuchar Anilana Cup, rozgrywany na sześciu łódzkich halach. To kolejny event promujący piłkę ręczną w naszym mieście, po czerwcowym Łódzkim Festiwalu Piłki Ręcznej, który zgromadził około 400 młodych adeptów tej wyjątkowej dyscypliny. Serdecznie zapraszam do Atlas Areny wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania i kibicowania najlepszym zawodnikom - mówi Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Dwa mecze na najwyższym poziomie



Superpuchar Polski pierwszy raz otworzy sezon rozgrywkowy. To doskonała okazja, by na żywo zobaczyć największe transfery tego lata i formę czołowych polskich drużyn reprezentujących nasz kraj w europejskich pucharach. Zarówno te męskie, które w tym sezonie powinny liczyć się w walce o turniej finałowy Ligi Mistrzów, jak i kobiece grające w Lidze Europejskiej. To wydarzenie jest połączeniem sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie z bogatym programem atrakcji dla kibiców, w specjalnej strefie Kibica Superpuchar Park, na trybunach i z wykorzystaniem licznych multimediów.

Stawiamy również na promowanie dyscypliny wśród młodzieży, dlatego równolegle przez trzy dni odbywać się będzie jeden z największych w Polsce turniejów, Superpuchar Anilana Cup z udziałem ponad tysiąca młodych zawodniczek i zawodników. Oni także zasiądą na trybunach Atlas Areny w trakcie zmagań o Superpuchar – dodaje Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.



W pierwszym spotkaniu, o godzinie 14:30, na parkiet wybiegną aktualne Mistrzynie Polski i zdobywczynie ORLEN Pucharu Polski – KGHM Zagłębie Lubin. Naprzeciw Miedziowym staną wicemistrzynie Polski – PGE MKS El-Volt Lublin, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej, mogący pochwalić się aż 22 tytułami mistrza kraju. To starcie dwóch potęg żeńskiego handballu zapowiada ogromne emocje już od pierwszego gwizdka.



O godzinie 18:00, dojdzie do starcia gigantów w meczu o Superpuchar Polski Mężczyzn. Na parkiet wybiegną aktualni mistrzowie Polski i obrońcy trofeum – ORLEN Wisła Płock, mający na koncie dziewięć tytułów mistrzowskich. Ich rywalem będzie zdobywca ORLEN Pucharu Polski – Industria Kielce, najbardziej utytułowany klub w historii polskiego szczypiorniaka z 20 mistrzostwami kraju i zwycięstwem w Lidze Mistrzów na koncie. Te mecze od lat elektryzują całą sportową Polskę i są synonimem rywalizacji na światowym poziomie, pełnej walki o każdą bramkę do ostatniej sekundy.



Na 2,5 tygodnia przed wydarzeniem sprzedano blisko 5,5 tysiąca biletów. Superpuchar Polski ma być największym wydarzeniem polskiej klubowej piłki ręcznej sezonu.



Moc atrakcji w Strefie Kibica Superpuchar Park



Superpuchar Polski to nie tylko dwa mecze na najwyższym poziomie, ale również szereg innych atrakcji, które 30 sierpnia będą czekały na kibiców. To między innymi pokazy multimedialne, możliwość spotkania legend piłki ręcznej, specjalna Strefa Kibica Superpuchar Park z boiskami do piłki ręcznej, bogatą ofertą gastronomiczną, atrakcje dla najmłodszych i dorosłych. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz akcji charytatywnych. Podobnie jak w 2024 roku, najbliższa edycja Superpucharu Polski ma być świętem i największym wydarzeniem klubowej piłki ręcznej w 2025 roku w naszym kraju.



Trening dla najmłodszych z udziałem reprezentantów Polski



Po konferencji prasowej odbył się trening dla najmłodszych pod okiem zawodniczek i zawodników. Na uczestników treningu czekały wyjątkowe atrakcje, liczne konkursy, mini turniej piłki ręcznej w formie gry 1 na 1 oraz możliwość zmierzenia się z bramką celnościową.

Informacja prasowa