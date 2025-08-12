The World Games 2025. Plan transmisji na środę 13.08. Transmisja TV i stream online

Przed nami ósmy dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na środę 13 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.

Środa na The World Games zapowiada się niezwykle emocjonująco

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Plan transmisji The World Games na środę, 13 sierpnia:

Wrotkarstwo szybkie - Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (1.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Unihokej - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard i snooker - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Softball - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Flying disc - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Racquetball - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kajak-polo - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard i snooker - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Fistball - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Sambo - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Łucznictwo - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Sambo - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Parkour - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard i snooker - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kajak-polo - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.40) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Unihokej - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Flying disc - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Fistball - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Racquetball - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Parkour - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard i snooker - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kick-boxing - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Sambo - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kajak-polo - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Kick-boxing - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Studio Show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mikołaj Kaczmarek: Chcemy, by wartości, które zaszczepiamy dzieciom, przenosiły się na ich dorosłe życie
Zobacz także

