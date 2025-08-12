Ewakuacja w Cincinnati, pożar tuż przy kortach! Co z meczami Świątek i spółki?

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu wokół kortu zaczęły pojawiać się gęste kłęby dymu. Jak się okazało przyczyną pożaru był wybuch jednego z generatorów prądotwórczych.

ZOBACZ TAKŻE: Chwile grozy na turnieju w Cincinnati! Tenisista nie wytrzymał upału

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Sytuację opanowano po około półtorej godziny.

So there was a generator on fire that apparently took down power in Cincy pic.twitter.com/1gj7czw07k — Casey Bray •🇺🇦 (@NoleLisickiFam) August 11, 2025

Przypomnijmy, że w Cincinnati rywalizuje między innymi Iga Świątek. W środę Polka rozegra kolejny mecz - tym razem jej rywalką będzie Sorana Cirstea. Według zapewnień organizatorów, wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

AK, Polsat Sport