Ewakuacja w Cincinnati, pożar tuż przy kortach! Co z meczami Świątek i spółki?

W trakcie turnieju tenisowego w Cincinnati doszło do niespodziewanej ewakuacji. W pobliżu kortów wybuchł pożar. Spowodowało to przerwanie spotkań i ewakuację publiczności oraz zawodników.

fot. X.com/NoleLisickiFam/AFP
W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu wokół kortu zaczęły pojawiać się gęste kłęby dymu. Jak się okazało przyczyną pożaru był wybuch jednego z generatorów prądotwórczych. 

 

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Sytuację opanowano po około półtorej godziny.

 

 

Przypomnijmy, że w Cincinnati rywalizuje między innymi Iga Świątek. W środę Polka rozegra kolejny mecz - tym razem jej rywalką będzie Sorana Cirstea. Według zapewnień organizatorów, wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

AK, Polsat Sport
