Ewakuacja w Cincinnati, pożar tuż przy kortach! Co z meczami Świątek i spółki?
W trakcie turnieju tenisowego w Cincinnati doszło do niespodziewanej ewakuacji. W pobliżu kortów wybuchł pożar. Spowodowało to przerwanie spotkań i ewakuację publiczności oraz zawodników.
W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu wokół kortu zaczęły pojawiać się gęste kłęby dymu. Jak się okazało przyczyną pożaru był wybuch jednego z generatorów prądotwórczych.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Sytuację opanowano po około półtorej godziny.
Przypomnijmy, że w Cincinnati rywalizuje między innymi Iga Świątek. W środę Polka rozegra kolejny mecz - tym razem jej rywalką będzie Sorana Cirstea. Według zapewnień organizatorów, wszystko odbędzie się zgodnie z planem.