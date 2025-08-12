Tylko siedem siatkarek na treningu. Niepełny skład mistrzyń Polski
Mistrzynie Polski, siatkarki DevelopResu Rzeszów rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. Na pierwszym treningu pojawiło się tylko siedem zawodniczek. Nie było też trenera Cesar Hernandeza Gonzaleza, który z reprezentacją Francji przygotowuje się do mistrzostw świata.
Pod nieobecność hiszpańskiego szkoleniowca treningi prowadzić będą jego asystentka Jelena Blagojevic oraz Artur Płonka, trener przygotowania fizycznego.
Na pierwszym treningu pojawiło się siedem siatkarek: Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Magda Kubas, Aleksandra Dudek, Dominika Pierzchała, Justyna Jankowska i Amerykanka Taylor Bannister oraz około setka kibiców. W przyszły poniedziałek do zespołu dołączy Belgijka Laura Heyrman. Pozostałe zawodniczki (Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska, Julita Piasecka oraz Holenderki Marrit Jasper i Laura Jensen) ze swoimi reprezentacjami przygotowują się do mistrzostw świata w Tajlandii, które rozpoczną się 22 sierpnia i potrwają do 7 września.
- Pierwszy trening odbył się w spokojnym tempie. Pierwszy tydzień przygotowań będzie bez skakania, za to dużo będzie zajęć względem poruszania się, dużo techniki i ciężkiej pracy na siłowni. Dziewczyny przeszły badania, sprawdzamy możliwości tlenowe, czyli to, nad czym będziemy pracować w pierwszych tygodniach i próbujemy wrócić do parametrów z zeszłego sezonu – opisywał Płonka.
Na pytania, czy siatkarki po okresie urlopowym wróciły z nadwagą i czy jest jakiś taryfikator kar z uśmiechem odparł: - Jeszcze nie, ale myślę, że powinniśmy do tego wrócić.
Siatkarki trenować będą pięć dni w tygodniu. – Sobotę kończymy zajęciami siłowymi, a więc popołudnie będzie wolne i niedziela też. Będą trzy jednostki siłowe i pięć jednostek na hali, do tego jeszcze pokręcimy trochę na rowerze. Jeśli chodzi o wyjście w teren poza halę to plany na przyszły tydzień, ale one uzależnione są oczywiście od pogody – stwierdził Płonka.
Pierwsze sparingi DevelopRes ma zaplanowane na 5-6 września w Rzeszowie i Nisku z ITA TOOLS Stalą Mielec, ale nadal do dyspozycji będzie tylko osiem siatkarek.
Do przyjazdu do Rzeszowa Hiszpana Cesara Hernandeza Gonzaleza, przygotowania spoczywają na barkach Blagojevic i Płonki. – To pierwszy taki sezon, gdzie nie ma na początku przygotowań pierwszego trenera, więc musimy to wszystko ogarnąć z Jeleną. Jesteśmy jednak cały czas z Cezarem w kontakcie, rozmawiamy, planujemy. On też wszystkie treningi ma nagrywane, więc będzie to obserwował – mówił Płonka.
Jedną z nowych twarzy w zespole mistrzyń Polski jest atakująca Oliwia Sieradzka, która w poprzednim sezonie reprezentowała barwy ITA TOOLS Stali Mielec i była najlepszą punktującą ekstraklasy.
– Można powiedzieć, że Podkarpacie tak bardzo mi się spodobało, że staram się tu zadomowić. DevelopRes jest klubem o zupełnie innych celach niż Stal Mielec. Nigdy jeszcze nie grałam w zespole walczącym o tak wysokie cele. Nie wiem, jak się odnajdę, to jest dla mnie nowe wyzwanie i też się muszę tego nauczyć. Tak naprawdę już od pierwszego dnia widać, że treningi są na zupełnie innym poziomie i każda z dziewczyn, mimo że jest nas siedem, super sobie radzi i mam nadzieję, że coraz to będzie lepiej wyglądało. Wydaje mi się, że wszystkie elementy są na wyższym poziomie niż w klubach, w których grałam, nie uważam też, że w tych klubach było jakoś źle, ale Rzeszów to jest topowy zespół. Wydaje mi się, że nikogo to nie zdziwi, jeżeli powiem, że jeżeli chodzi o organizację i o poziom treningowy, to wydaje mi się, że tutaj nie ma z kim równać się w naszej lidze – zakończyła Sieradzka.Przejdź na Polsatsport.pl