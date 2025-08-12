Wszystko jasne! PZPN ogłosił, kto poprowadzi reprezentację Polski
Nina Patalon pozostanie selekcjonerką reprezentacji Polski piłkarek. Trenerka przedłużyła umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i poprowadzi kadrę w eliminacjach mistrzostw świata w Brazylii.
PZPN opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem Patalon. 39-latka podsumowała w nim ostatnie miesiące i lata. Przypomnijmy, że pod jej wodzą Polki osiągnęły historyczny sukces i awansowały na tegoroczne mistrzostwa Europy.
W fazie grupowej rywalizowały z wyżej notowanymi Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Dwa pierwsze spotkania Biało-Czerwone przegrały i straciły szansę na wyjście z grupy. W meczu o honor pokonały jednak Dunki i w dobrym stylu pożegnały się z turniejem.
Jak się okazuje, Patalon będzie kontynuowała swoją misję. Przed Polkami walka o udział w mundialu w Brazylii. Już wiadomo, że w eliminacjach poprowadzi je dotychczasowa trenerka.
Patalon to była piłkarka, która od lat zajmuje się szkoleniem zawodniczek. Jest jedyną kobietą w Polsce, która posiada licencję UEFA Pro. Od 2021 roku jest selekcjonerką reprezentacji Polski.