Wszystko jasne! PZPN ogłosił, kto poprowadzi reprezentację Polski

PZPN opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem Patalon. 39-latka podsumowała w nim ostatnie miesiące i lata. Przypomnijmy, że pod jej wodzą Polki osiągnęły historyczny sukces i awansowały na tegoroczne mistrzostwa Europy.

W fazie grupowej rywalizowały z wyżej notowanymi Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Dwa pierwsze spotkania Biało-Czerwone przegrały i straciły szansę na wyjście z grupy. W meczu o honor pokonały jednak Dunki i w dobrym stylu pożegnały się z turniejem.

Jak się okazuje, Patalon będzie kontynuowała swoją misję. Przed Polkami walka o udział w mundialu w Brazylii. Już wiadomo, że w eliminacjach poprowadzi je dotychczasowa trenerka.

Nina Patalon ma do Was parę słów.@laczynaskobieca pic.twitter.com/s1EwddjR5B — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 12, 2025

Patalon to była piłkarka, która od lat zajmuje się szkoleniem zawodniczek. Jest jedyną kobietą w Polsce, która posiada licencję UEFA Pro. Od 2021 roku jest selekcjonerką reprezentacji Polski.

mtu, Polsat Sport