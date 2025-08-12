Łotyszka odpadła z Wimbledonu już w pierwszej rundzie, przegrywając z niżej notowaną Sonay Kartal. W Montrealu Ostapenko odpadła w 1/16 finału, przegrywając z finalistką turnieju Naomi Osaką.

Bronzetti w trakcie Wimbledonu zaszła trochę dalej. W drugiej rundzie silniejsza okazała się Mirra Andriejewa.

Obie zawodniczki spotkały się na korcie tylko raz, trzy lata temu. Podczas French Open lepsza okazała się Ostapenko.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti na Polsatsport.pl.



AK, Polsat Sport