WTA Cincinnati: Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Ostapenko zmierzy się z Lucia Bronzetti w WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti na Polsatsport.pl.
Łotyszka odpadła z Wimbledonu już w pierwszej rundzie, przegrywając z niżej notowaną Sonay Kartal. W Montrealu Ostapenko odpadła w 1/16 finału, przegrywając z finalistką turnieju Naomi Osaką.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek
Bronzetti w trakcie Wimbledonu zaszła trochę dalej. W drugiej rundzie silniejsza okazała się Mirra Andriejewa.
Obie zawodniczki spotkały się na korcie tylko raz, trzy lata temu. Podczas French Open lepsza okazała się Ostapenko.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti na Polsatsport.pl.