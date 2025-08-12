WTA Cincinnati: Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jelena Ostapenko zmierzy się z Lucia Bronzetti w WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti na Polsatsport.pl.

Łotyszka odpadła z Wimbledonu już w pierwszej rundzie, przegrywając z niżej notowaną Sonay Kartal. W Montrealu Ostapenko odpadła w 1/16 finału, przegrywając z finalistką turnieju Naomi Osaką.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek

 

Bronzetti w trakcie Wimbledonu zaszła trochę dalej. W drugiej rundzie silniejsza okazała się Mirra Andriejewa.

 

Obie zawodniczki spotkały się na korcie tylko raz, trzy lata temu. Podczas French Open lepsza okazała się Ostapenko. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Lucia Bronzetti na Polsatsport.pl.
 

AK, Polsat Sport
