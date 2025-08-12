WTA w Cincinnati: Coco Gauff - Dajana Jastremska. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Coco Gauff zmierzy się z Dajaną Jastremską w pierwszej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Dajana Jastremska na Polsatsport.pl.

WTA w Cincinnati: Coco Gauff - Dajana Jastremska. Relacja live i wynik na żywo
Fot. PAP
Coco Gauff

Coco Gauff ma za sobą trudny turniej w Montrealu. Amerykanka musiała uznać wyższość Victorii Mboko w 1/8 finału. Nastolatka wygrała cały turniej, sprawiając ogromną niespodziankę.

 

Ukrainka w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu wyeliminowała Coco Gauff. Jastremska pożegnała się z turniejem w trzeciej rundzie. Lepsza okazała się wówczas Jessica Bouzas Maneiro.

 

Poza wspomnianym meczem obie tenisistki rywalizowały między sobą trzykrotnie. Wszystkie spotkania wygrała Gauff.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Dajana Jastremska na Polsatsport.pl. 

AK, Polsat Sport
