Coco Gauff ma za sobą trudny turniej w Montrealu. Amerykanka musiała uznać wyższość Victorii Mboko w 1/8 finału. Nastolatka wygrała cały turniej, sprawiając ogromną niespodziankę.

ZOBACZ TAKŻE: Walkower w meczu Igi Świątek! Awans bez gry w Cincinnati

Ukrainka w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu wyeliminowała Coco Gauff. Jastremska pożegnała się z turniejem w trzeciej rundzie. Lepsza okazała się wówczas Jessica Bouzas Maneiro.

Poza wspomnianym meczem obie tenisistki rywalizowały między sobą trzykrotnie. Wszystkie spotkania wygrała Gauff.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Dajana Jastremska na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport