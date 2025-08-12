WTA w Cincinnati: Jovic - Krejcikova na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Iva Jovic - Barbora Krejcikova to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Turniej WTA 1000 w Cincinnati wkracza w decydującą fazę. Czas na 1/16 finału. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

 

Jovic w poprzednich rundach pewnie pokonała Lindę Noskovą i Solanę Sierrę, nie tracąc przy tym żadnego seta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka dogoniła legendę. WTA oficjalnie ogłasza

 

Krejcikova również prezentuje wysoką formę. Czeszka pokonała w ostatnim meczu wyżej notowaną Elinę Switolinę. 

 

Kto będzie górą w tym spotkaniu? O tym przekonamy się we wtorkowy wieczór.

 

MR, Polsat Sport
