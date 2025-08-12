WTA w Cincinnati: Paolini - Krueger na żywo. Relacja live i wynik na żywo
Jasmine Paolini - Ashlyn Krueger to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Turniej WTA 1000 w Cincinnati wkracza w kolejną fazę. Czas na 1/16 finału. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek
Włoszka w meczu drugiej rundy turnieju w USA grała z Greczynką Marią Sakkari. Oba sety kończyły się tie-breakami. Paolini wygrała po bardzo emocjonującym starciu 7:6, 7:6.
Niżej notowana Amerykanka w swoim meczu poprzedniej rundy wyeliminowała Anastasiję Sevastovą, tracąc jednego seta.
Kto awansuje do kolejne etapu imprezy w Cincinnati? Przekonamy się we wtorek wieczorem.
