Jasmine Paolini - Ashlyn Krueger to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Turniej WTA 1000 w Cincinnati wkracza w kolejną fazę. Czas na 1/16 finału. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

 

Włoszka w meczu drugiej rundy turnieju w USA grała z Greczynką Marią Sakkari. Oba sety kończyły się tie-breakami. Paolini wygrała po bardzo emocjonującym starciu 7:6, 7:6.

 

Niżej notowana Amerykanka w swoim meczu poprzedniej rundy wyeliminowała Anastasiję Sevastovą, tracąc jednego seta.

 

Kto awansuje do kolejne etapu imprezy w Cincinnati? Przekonamy się we wtorek wieczorem.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Ashlyn Krueger na Polsatsport.pl.

