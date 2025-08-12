WTA w Cincinnati: Tauson - Kudiermietowa na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Clara Tauson - Weronika Kudiermietowa to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Turniej WTA 1000 w Cincinnati wkracza w kolejną fazę. Czas na 1/16 finału. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

 

Dunka pokonała w ostatnim meczu singlowym Ajlę Tomljanovic, tracąc przy tym jednego seta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek

 

Natomiast Rosjanka występująca pod neutralną flagą pokonała w poprzednich rundach turnieju Suzan Lamens i wyżej notowaną Belindę Bencic.

 

Kto awansuje do kolejnego etapu imprezy w USA? O tym przekonamy się we wtorek wieczorem.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Clara Tauson - Weronika Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport
CLARA TAUSON WERONIKA KUDIERMIETOWA WTA CINCINNATI 2025

