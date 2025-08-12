Z Radomia do mistrza Czech. Siatkarz reprezentacji kraju zmienia klub

Co ciekawe, siatkówka nie była dla Jewstratowa pierwszym wyborem. Choć Ukrainiec uprawiał ten sport od 6. roku życia, w dzieciństwie marzył o zostaniu... policjantem. Mało tego, spełnił te marzenia i po ukończeniu Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Dnieprze pracował przez rok - w stopniu komisarza - jako śledczy.

ZOBACZ TAKŻE: Został sensacyjną gwiazdą Ligi Narodów. Zdradził, że marzy mu się... PlusLiga

Ostatecznie miłość do sportu zwyciężyła i Serhij Jewstratow postawił na siatkówkę. W CV ma między innymi grę w WK Prometej Dnipro, Łokomotywie Charków, Barkomie-Każany Lwów (w czasach, gdy klub rywalizował jeszcze w lidze ukraińskiej, a nie w PlusLidze) i Epicentrze-Podolany Horodok. Rozgrywający sięgnął po cztery złote i trzy srebrne medale ukraińskiej Superligi, krajowy Puchar, Puchar Ligi i dwa Superpuchary.

W poprzednim sezonie niespełna 32-letni zawodnik grał w barwach WKS-u Czarnych Radom w polskiej PLS 1. lidze. Radomianie zakończyli sezon zasadniczy na 3. miejscu w tabeli, ale odpadli już w pierwszej rundzie play-offów, przegrywając 1-2 rywalizację z KKS-em Mickiewicz Kluczbork.

Bardzo dobra gra Serhija Jewstratowa w barwach Czarnych i - przede wszystkim - reprezentacji Ukrainy sprawiła, że rozgrywającym zainteresowali się mistrzowie Czech, VK Lvi Praga i w przyszłym sezonie Ukrainiec będzie już reprezentował barwy "Lwów".

"Mamy w Pradze nowego dyrygenta. Zawodnik reprezentacji Ukrainy Serhij Jewstratow dołącza do nas z polskiej ligi, by wycisnąć z naszej gry maksimum. Precyzyjne podania, szybkie decyzje i energia lidera - oto cały Serhij. Witamy wśród Lwów" - napisał praski klub w oficjalnym powitaniu rozgrywającego, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dla Jewstratowa będzie to już drugie w karierze podejście do ligi czeskiej. W sezonie 2019/2020 był bowiem zawodnikiem Black Volley Beskydy.