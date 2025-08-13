Armand Duplantis w nowej roli na mistrzostwach świata

W oświadczeniu World Athletics poinformowało, że Duplantis został mianowany "gwiazdą sportu" tej imprezy. Światowa federacja dodała, że tyczkarz będzie jednym z "kluczowych współpracowników realizujących swoje pasje kulturowe poza lekkoatletyką w dziedzinie muzyki, mody, sztuki i ekranu, którzy będą promować nowe globalne mistrzostwa, kończące sezon".

Impreza odbędzie się w Budapeszcie, a pula nagród wyniesie rekordowe 10 milionów dolarów. Złoci medaliści otrzymają po 150 tysięcy dolarów w ramach tego, co światowa federacja określiła jako najbogatszą pulę nagród w historii tego sportu.

Duplantis zdobył swój drugi tytuł mistrza świata w 2023 roku w stolicy Węgier. We wtorek po raz trzynasty pobił tam własny rekord globu w skoku, osiągając wynik 6,29 metra.

- To wydarzenie ma na celu zaprezentowanie naszego sportu w zupełnie nowy sposób i nie mogę się doczekać, aby wziąć w nim udział - powiedział 25-letni zawodnik o World Athletics Ultimate Championship.

Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w ciągu trzech wieczorów, od 11 do 13 września. Każda sesja potrwa mniej niż trzy godziny, aby przyciągnąć uwagę telewidzów na całym świecie. W programie znajdzie się 26 konkurencji indywidualnych – 16 biegowych i 10 technicznych – oraz dwie sztafety, w tym nowa - sztafeta mieszana 4x100 m.

AK, PAP