ATP Cincinnati: Ben Shelton - Roberto Bautista-Agut. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Ben Shelton zagra z Roberto Bautistą w 1/16 finału turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Ben Shelton - Roberto Bautista-Agut na Polsatsport.pl.

Shelton wygrał ostatni turniej w Montrealu pokonując w finale Karena Chaczanowa po trzysetowym boju. Amerykanin podczas Wimbledonu doszedł do ćwierćfinału. Lepszy okazał się wówczas lider światowego rankingu - Jannik Sinner. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja goni sensację! Gwiazdy wyrzucone z turnieju, pogrom faworytek 
 

Bautista nie brał udział w turnieju w Montrealu. Wimbledon zakończył się dla Hiszpana błyskawicznie. W pierwszej rundzie przegrał z wyżej notowanym Cameronem Norrie. 

 

Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą dwa razy. Dwukrotnie zwyciężał Shelton. 

 

AK, Polsat Sport
