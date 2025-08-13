ATP Cincinnati: Ben Shelton - Roberto Bautista-Agut. Relacja live i wynik na żywo
Ben Shelton zagra z Roberto Bautistą w 1/16 finału turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Ben Shelton - Roberto Bautista-Agut na Polsatsport.pl.
Shelton wygrał ostatni turniej w Montrealu pokonując w finale Karena Chaczanowa po trzysetowym boju. Amerykanin podczas Wimbledonu doszedł do ćwierćfinału. Lepszy okazał się wówczas lider światowego rankingu - Jannik Sinner.
Bautista nie brał udział w turnieju w Montrealu. Wimbledon zakończył się dla Hiszpana błyskawicznie. W pierwszej rundzie przegrał z wyżej notowanym Cameronem Norrie.
Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą dwa razy. Dwukrotnie zwyciężał Shelton.
