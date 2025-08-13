Sinner w niespełna dwie godziny pokonał Gabriela Diallo. Tegoroczny zwycięzca Wimbledonu nie rozegrał przed tym turniejem ani jednego spotkania. Włoch broni tytułu wywalczonego rok temu.

Mannarino w poprzedniej rundzie dość niespodziewanie wyeliminował Tommy'ego Paula. Podczas Wimbledonu Francuz zdołał dotrzeć do trzeciej rundy. Tam silniejszy okazał się Rublow

Obaj tenisiści rozegrali między sobą trzy spotkania. Za każdym razem lepszy okazywał się Sinner.

AK, Polsat Sport