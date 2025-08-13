ATP Cincinnati: Jannik Sinner - Adrian Mannarino. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner zmierzy się z Adrianem Mannarino w pierwszej rundzie turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Adrian Mannarino na Polsatsport.pl.

Sinner w niespełna dwie godziny pokonał Gabriela Diallo. Tegoroczny zwycięzca Wimbledonu nie rozegrał przed tym turniejem ani jednego spotkania. Włoch broni tytułu wywalczonego rok temu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Chwile grozy na turnieju w Cincinnati! Tenisista nie wytrzymał upału

 

Mannarino w poprzedniej rundzie dość niespodziewanie wyeliminował Tommy'ego Paula. Podczas Wimbledonu Francuz zdołał dotrzeć do trzeciej rundy. Tam silniejszy okazał się Rublow

 

Obaj tenisiści rozegrali między sobą trzy spotkania. Za każdym razem lepszy okazywał się Sinner.

 

AK, Polsat Sport
