Bomba transferowa w PKO BP Ekstraklasie! Reprezentant Polski wraca do byłego klubu
Cracovia na swoich mediach społecznościowych poinformowała o podpisaniu kontraktu z Mateuszem Klichem. Zawodnik po 14 latach wraca do byłego klubu.
Pomocnik od wielu lat przebywał poza granicami naszego kraju. Przez całą karierę zawodnik zwiedził wiele topowych lig świata. Grał między innymi w Anglii, Holandii, Niemczech czy w ostatnim czasie amerykańskiej lidze MLS. Teraz po 14 latach wraca do zespołu, w którym zaczynał swoją przygodę z piłką - Cracovii. Zawodnik będzie występował ze swoim charakterystycznym numerem 43.
Klich to 41-krotny reprezentant Polski. 35-latek ma pomóc drużynie z Krakowa w wywalczeniu awansu do europejskich pucharów, obecnie drużyna zajmuje szóste miejsce w tabeli po czterech kolejkach.
Pozytywny szok wywołał filmik, w którym Mateusz Klich jest ogłaszany w klubie przez lubianego polskiego streamera Parisa Platynova.
Pomocnik może "zadebiutować" już 15 sierpnia, kiedy to Cracovia podejmie Widzew Łódź.