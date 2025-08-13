Bomba transferowa w PKO BP Ekstraklasie! Reprezentant Polski wraca do byłego klubu

Piłka nożna

Cracovia na swoich mediach społecznościowych poinformowała o podpisaniu kontraktu z Mateuszem Klichem. Zawodnik po 14 latach wraca do byłego klubu.

Fot. PAP
Mateusz Klich w Cracovii

Pomocnik od wielu lat przebywał poza granicami naszego kraju. Przez całą karierę zawodnik zwiedził wiele topowych lig świata. Grał między innymi w Anglii, Holandii, Niemczech czy w ostatnim czasie amerykańskiej lidze MLS. Teraz po 14 latach wraca do zespołu, w którym zaczynał swoją przygodę z piłką - Cracovii. Zawodnik będzie występował ze swoim charakterystycznym numerem 43.

 

Klich to 41-krotny reprezentant Polski. 35-latek ma pomóc drużynie z Krakowa w wywalczeniu awansu do europejskich pucharów, obecnie drużyna zajmuje szóste miejsce w tabeli po czterech kolejkach.

 

Pozytywny szok wywołał filmik, w którym Mateusz Klich jest ogłaszany w klubie przez lubianego polskiego streamera Parisa Platynova.

 

Pomocnik może "zadebiutować" już 15 sierpnia, kiedy to Cracovia podejmie Widzew Łódź.

KJ. Polsat Sport
