Angielski klub się wzmacnia. Drugi najdroższy transfer w historii
Klub angielskiej ekstraklasy Bournemouth podpisał pięcioletni kontrakt z obrońcą Bafode Diakite z Lille. Dzięki temu Francuz stał się drugim najdroższym piłkarzem w historii "The Cherries". Nie ujawniono sumy, ale media spekulują, że opłata wyniosła 35 milionów euro plus 5 mln w bonusach.
Bournemouth więcej zapłaciło jedynie rok temu za brazylijskiego napastnika Evanilsona - ok. 46,5 miliona euro.
Diakite dołączył bezpośrednio do drużyny Andoniego Iraoli, która w piątek wieczorem zmierzy się z Liverpoolem w meczu otwarcia sezonu Premier League na Anfield. Będzie nosił koszulkę z numerem 18.
24-letni piłkarz strzelił 13 bramek w 112 występach w barwach Lille. W zeszłym sezonie rozegrał 48 meczów, zdobywając cztery gole.
Francuz pomoże wypełnić lukę w obronie po odejściu Hiszpana Deana Huijsena do Realu Madryt i Ukraińca Illji Zabarnego do Paris Saint-Germain.
- Wiem, że trener ma świetne pomysły, które pozwalają nam dobrze grać w Premier League. Teraz, gdy jestem w klubie, to dobra okazja, żeby pokazać, jak mogę pomóc drużynie w przyszłości - powiedział zawodnik, cytowany na stronie klubu.