Cios głową na wagę złota. Poznaliśmy nowego mistrza świata (WIDEO)
Andrii Kucherenko zmierzył się z Rolanem Zinnatowem w pojedynku o złoto World Games. W finale popisał się efektownym nokdaunem. Walka pomimo równego poziomu obu zawodników została rozstrzygnięta na korzyść Ukraińca. Duży wpływ na wynik miał też potężny cios głową.
Zawodnicy na papierze byli na podobnym poziomie. O wyniku rywalizacji zadecydował decyzja sędziowska na korzyść Ukraińca. Nie bez znaczenia było również uderzenie głową wyprowadzone w trakcie zwarcia, co dało zawodnikowi z Ukrainy knockdown.
Sambo łączy w sobie elementy zapasów, judo, jiu-jitsu oraz tradycyjnych sztuk walki z terenów dawnego ZSRR. Zostało stworzone z myślą o szkoleniu żołnierzy i służb mundurowych, ale szybko przekształciło się również w dyscyplinę sportową.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które w większości nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
