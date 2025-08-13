Cios głową na wagę złota. Poznaliśmy nowego mistrza świata (WIDEO)

Zawodnicy na papierze byli na podobnym poziomie. O wyniku rywalizacji zadecydował decyzja sędziowska na korzyść Ukraińca. Nie bez znaczenia było również uderzenie głową wyprowadzone w trakcie zwarcia, co dało zawodnikowi z Ukrainy knockdown.

Sambo łączy w sobie elementy zapasów, judo, jiu-jitsu oraz tradycyjnych sztuk walki z terenów dawnego ZSRR. Zostało stworzone z myślą o szkoleniu żołnierzy i służb mundurowych, ale szybko przekształciło się również w dyscyplinę sportową.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które w większości nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

KJ, Polsat Sport