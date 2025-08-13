Ćwierćfinały MŚ siatkarek U-21. Z kim grają Polki? Plan transmisji - 15.08
Przed nami ćwierćfinały MŚ siatkarek U-21! W najlepszej ósemce znalazła się reprezentacja Polski. Sprawdźcie plan transmisji ćwierćfinałów MŚ siatkarek U-21
W środę rozegrano osiem spotkań 1/8 finały. W większości triumfowały faworytki, ale nie obyło się bez niespodzianki.
Nieoczekiwanie z turnieju odpadły Amerykanki, które w trzech setach przegrały z Bułgarkami. To o tyle ważne, że to spotkanie wyłoniło rywalki polskich siatkarek.
Biało-Czerwone nie miały większych problemów z pokonaniem Portoryko. Wygrały w trzech setach i już w piątek powalczą o awans do strefy medalowej.
W piątek odbędą się wszystkie cztery ćwierćfinały.
Brazylia - Argentyna (15 sierpnia, godz. 3:50 - Polsat Sport 3, Polsat Box Go)
Polska - Bułgaria (15 sierpnia, godz. 8:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)
Włochy - Chiny (15 sierpnia, godz. 11:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)
Turcja - Japonia (15 sierpnia, godz. 14:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)