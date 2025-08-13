W środę rozegrano osiem spotkań 1/8 finały. W większości triumfowały faworytki, ale nie obyło się bez niespodzianki.

Nieoczekiwanie z turnieju odpadły Amerykanki, które w trzech setach przegrały z Bułgarkami. To o tyle ważne, że to spotkanie wyłoniło rywalki polskich siatkarek.

Biało-Czerwone nie miały większych problemów z pokonaniem Portoryko. Wygrały w trzech setach i już w piątek powalczą o awans do strefy medalowej.

W piątek odbędą się wszystkie cztery ćwierćfinały.

Ćwierćfinały MŚ siatkarek U-21. Z kim grają Polki? Plan transmisji - 15.08

Brazylia - Argentyna (15 sierpnia, godz. 3:50 - Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

Polska - Bułgaria (15 sierpnia, godz. 8:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Włochy - Chiny (15 sierpnia, godz. 11:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Turcja - Japonia (15 sierpnia, godz. 14:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)