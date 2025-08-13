Czy Polska utrzyma pozycje w rankingu UEFA? Ważne punkty Lecha Poznań

Piłka nożna

Lech Poznań odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów, jednak "Kolejorz" dalej ma szansę awansować do Ligi Europy. Remis z Crveną wywalczony w końcówce oznacza 0,125 pkt dla Polski w rankingu UEFA. Niestety rywale depczą nam po piętach.

Fot. PAP
Lech Poznań

Na ten moment goniąca nas Dania potrzebuje kolejnych zwycięstw, aby przeskoczyć nas w rankingu, natomiast Polska bardzo potrzebowała tych punktów bo dzięki temu zachowujemy bezpieczną przewagę. Zwycięstwo Lecha po golu Ishaka w samej końcówce na wagę remisu, pozwolił zdobyć nam 0,125 pkt do ogólnego rankingu.

 

Remis "Kolejorza" w Belgradzie sprawił, że Polska ma na swoim koncie 33,750 punktu w rankingu UEFA za obecny i cztery poprzednie sezony, co daje jej 13. miejsce w klasyfikacji "na żywo". Do 12. Norwegii brakuje nam 0,637 punktu, natomiast przewaga nad 14. Danią wynosi 1,644 punktu

 

Ranking UEFA po odpadnięciu Lecha Poznań  
Football Meets Data

W trwającym sezonie polskie zespoły zdobyły już łącznie 2,750 punktu – to wyraźnie więcej niż Norwegowie (1,200) i nieco więcej niż Duńczycy (2,250). Decydujące rozstrzygnięcia zapadną w czwartek, gdy rozegrane zostaną rewanże w eliminacjach. Legia stanie przed szansą na odwrócenie losów rywalizacji z AEK Larnaka i awans do fazy grupowej, natomiast Raków – by utrzymać się w grze o Ligę Konferencji – musi odrobić straty z Maccabi Hajfa. To będzie dzień prawdy dla polskich drużyn.

