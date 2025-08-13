Mecz o Superpuchar UEFA. Czy "Koguty" postraszą zdobywcę potrójnej korony?

Zdecydowanymi faworytami na Stadio Friuli będą paryżanie. W minionym sezonie zdobyli mistrzostwo i puchar Francji, a 31 maja po raz pierwszy triumfowali w Lidze Mistrzów, po zwycięstwie aż 5:0 nad Interem Mediolan. Natomiast w lipcu dotarli do finału klubowych mistrzostw świata z udziałem 32 klubów, gdzie ulegli Chelsea Londyn 0:3.

W meczu z Tottenhamem muszą sobie jednak radzić bez jednego z najlepszych bramkarzy świata Gianluigiego Donnarummy. Niewykluczone, że utytułowany Włoch, który - według mediów - nie chce podpisać nowej umowy z PSG, wkrótce odejdzie z klubu. Na wszelki wypadek mistrz Francji pozyskał już Lucasa Chevaliera z Lille.

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Piątek rozpoczął strzelanie w nowym klubie. Jego zespół awansował do LM

Tottenham zajął w maju dopiero 17. miejsce w angielskiej ekstraklasie. Nieudany sezon został uratowany dzięki triumfowi w Lidze Europy, drugich pod względem prestiżu rozgrywkach UEFA, ale i tak postanowiono rozstać się z trenerem Ange Postecoglou. W połowie czerwca Australijczyk został zastąpiony przez Duńczyka Thomasa Franka z Brentfordu.

W składzie drużyny z Londynu również zaszły zmiany. Przede wszystkim po 10 latach klub opuścił znany reprezentant Korei Południowej Heung-min Son, który przeniósł się do Los Angeles FC.

Ubiegłoroczny mecz o Superpuchar UEFA odbył się w Warszawie. Trofeum, po raz szósty w historii, zdobył wówczas Real Madryt, pokonując Atalantę Bergamo 2:0. "Królewscy" są pod tym względem rekordzistami. Po pięć razy trofeum wznosili piłkarze Barcelony i AC Milan.

Paris Saint-Germain i Tottenham nigdy wcześniej nie zdobyły Superpucharu UEFA. Klub ze stolicy Francji przegrał w 1996 roku, a "Spurs" jeszcze nie grali o taką stawkę.

AK, PAP