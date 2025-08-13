Finał The World Games był blisko! Polak powalczy o brązowy medal

Wojciech Szczewczyk przegrał w półfinale rywalizacji w bilardzie podczas tegorocznej edycji The World Games. Polak tym samym powalczy o brązowy medal.

fot. The World Games
Wojciech Szczewczyk będzie walczył o brązowy medal podczas tegorocznej edycji The World Games

W półfinale "dziesiątki" przeciwnikiem Szewczyka był pochodzący z Węgier Oliver Szolnoki. Po zaciętym pojedynku szalę zwycięstwa w środowy poranek na swoją stronę przechylił Szolnoki, wygrywając 9:8.

 

"Dziesiątka" to specyficzna odmiana bilardu amerykańskiego. Przypomina ona znaną przez wielu grę w "dziewiątkę", lecz jej zasady są bardziej restrykcyjne.

 

Przeciwnikiem reprezentanta Polski w meczu o brązowy medal podczas imprezy w Chengdu będzie zawodnik z Niemiec - Joshua Filler.

 

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

