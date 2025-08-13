Hitowe starcie Ekstraklasy przełożone. Jest oficjalny komunikat

Piłka nożna

Spotkanie szóstej kolejki ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań zostało przełożone na inny termin na wniosek drużyny gości - poinformował Departament Logistyki Rozgrywek.

Hitowe starcie Ekstraklasy przełożone. Jest oficjalny komunikat
Fot. Cyfrasport
Lech Poznań

Lech wykorzystał drugą możliwość przełożenia meczu ligowego ze względu na udział w europejskich rozgrywkach. Wcześniej na wniosek poznańskiego klubu odwołano spotkanie czwartej kolejki w Gliwicach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bomba transferowa w PKO BP Ekstraklasie! Reprezentant Polski wraca do byłego klubu

 

Nowy terminy obu meczów będą podane po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Zostanie on ustalony w porozumieniu z głównym nadawcą i będzie zależał od dalszego udziału Lecha w rozgrywkach UEFA.

 

- W przypadku, gdyby Lech Poznań rozgrywał swoje mecze w Lidze Konferencji, zaległy mecz Rakowa z Lechem zostanie rozegrany w zatwierdzonym terminie rezerwowym, tj. 23-25 września 2025 roku - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

AK, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALECH POZNAŃPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dr hab. Robert Gawkowski: Powstania nie należy zawłaszczać do danego klubu czy stronnictwa politycznego
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 