Hitowe starcie Ekstraklasy przełożone. Jest oficjalny komunikat

Lech wykorzystał drugą możliwość przełożenia meczu ligowego ze względu na udział w europejskich rozgrywkach. Wcześniej na wniosek poznańskiego klubu odwołano spotkanie czwartej kolejki w Gliwicach.

Nowy terminy obu meczów będą podane po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. Zostanie on ustalony w porozumieniu z głównym nadawcą i będzie zależał od dalszego udziału Lecha w rozgrywkach UEFA.

- W przypadku, gdyby Lech Poznań rozgrywał swoje mecze w Lidze Konferencji, zaległy mecz Rakowa z Lechem zostanie rozegrany w zatwierdzonym terminie rezerwowym, tj. 23-25 września 2025 roku - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

AK, PAP